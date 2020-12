Natale in zona rossa? Ecco le novità (Di venerdì 18 dicembre 2020) Previsto per oggi il consiglio dei Ministri in cui verrà presa la decisione definitiva sul Natale. Sottolinea il ministro Boccia, a Skytg24: “È evidente che stiamo andando verso restrizioni nel periodo delle festività. Se qualcuno ipotizza feste, cenoni e assembramenti sbaglia clamorosamente. Questo non significa rinnegare nulla, il modello a zone rosse, arancioni e gialle continuerà anche a gennaio e febbraio. Solo per il periodo che va dalla vigilia di Natale all’Epifania, ora vediamo se fino al 3 o al 6 gennaio, più restrizioni ci sono e meglio è”. L’idea generale sarebbe comunque quella di una zona rossa alla Vigilia, a Natale, a Santo Stefano, poi dal 31 dicembre al 3 di gennaio (ricomprendendo dunque il sabato e la domenica immediatamente successivi al giorno di capodanno). Una linea ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) Previsto per oggi il consiglio dei Ministri in cui verrà presa la decisione definitiva sul. Sottolinea il ministro Boccia, a Skytg24: “È evidente che stiamo andando verso restrizioni nel periodo delle festività. Se qualcuno ipotizza feste, cenoni e assembramenti sbaglia clamorosamente. Questo non significa rinnegare nulla, il modello a zone rosse, arancioni e gialle continuerà anche a gennaio e febbraio. Solo per il periodo che va dalla vigilia diall’Epifania, ora vediamo se fino al 3 o al 6 gennaio, più restrizioni ci sono e meglio è”. L’idea generale sarebbe comunque quella di unaalla Vigilia, a, a Santo Stefano, poi dal 31 dicembre al 3 di gennaio (ricomprendendo dunque il sabato e la domenica immediatamente successivi al giorno di capodanno). Una linea ...

