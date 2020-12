Mission: Impossible 7: Tom Cruise si prende una pausa dal set dopo la sfuriata (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tom Cruise ha lasciato il set di Mission: Impossible 7 in anticipo rispetto al previsto per prendersi un break vacanziero dopo la polemica contro la sua crew. Negli ultimi giorni, Tom Cruise è finito nell'occhio del ciclone per i rimproveri rivolti nei confronti di alcuni membri della crew di Mission: Impossible 7. Adesso, come riporta Comic Book, l'attore ha deciso di anticipare il break vacanziero dal set del film e di volare verso Miami su un jet privato insieme al figlio, Connor. A quanto pare, la ragione insita in questa pausa sarebbe quella di rilassare le tensioni e riprendere a lavorare dopo le festività natalizie. Il primo giornale ad aver riportato l'audio di Tom Cruise che ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tomha lasciato il set di7 in anticipo rispetto al previsto perrsi un break vacanzierola polemica contro la sua crew. Negli ultimi giorni, Tomè finito nell'occhio del ciclone per i rimproveri rivolti nei confronti di alcuni membri della crew di7. Adesso, come riporta Comic Book, l'attore ha deciso di anticipare il break vacanziero dal set del film e di volare verso Miami su un jet privato insieme al figlio, Connor. A quanto pare, la ragione insita in questasarebbe quella di rilassare le tensioni e rire a lavorarele festività natalizie. Il primo giornale ad aver riportato l'audio di Tomche ...

