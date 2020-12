Mission: Impossible 7, dopo la sfuriata di Tom Cruise cinque membri della crew se ne vanno (Di venerdì 18 dicembre 2020) Le sfuriate di Tom Cruise sul set italiano di Mission: Impossible 7 avrebbero spinto cinque membri della troupe a dimettersi. dopo che l'audio dello sfogo di Tom Cruise sul set romano di Mission: Impossible 7 è diventato di dominio pubblico, cinque membri della crew si sarebbero dimessi, considerano una "Missione impossibile" continuare a lavorare col divo furente. Secondo l'inglese Sun, dopo la sfuriata in cui Tom Cruise se la prende con la crew di Mission: Impossible 7 colpevole di violare le linee guida anti COVID-19, martedì sera ci ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 dicembre 2020) Le sfuriate di Tomsul set italiano di7 avrebbero spintotroupe a dimettersi.che l'audio dello sfogo di Tomsul set romano di7 è diventato di dominio pubblico,si sarebbero dimessi, considerano una "e impossibile" continuare a lavorare col divo furente. Secondo l'inglese Sun,lain cui Tomse la prende con ladi7 colpevole di violare le linee guida anti COVID-19, martedì sera ci ...

