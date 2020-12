Milan, Ibrahimovic e Theo Hernandez in gruppo: le ultime verso il Sassuolo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Milan potrebbe ritrovare in un colpo due big della formazione di Stefano Pioli: rientrano in gruppo Ibrahimovic e Theo Hernandez Stefano Pioli può sorridere verso il big match contro il Sassuolo. Il tecnico rossonero, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha ritrovato in gruppo Zlatan Ibrahimovic e Theo Hernandez. Probabile convocazione dunque per due dei calciatori più importanti della squadra di Pioli che vuole riscattare i due pareggi e vincere lo scontro diretto contro il Sassuolo di De Zerbi. LEGGI LA NOTIZIA SU MilanNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ilpotrebbe ritrovare in un colpo due big della formazione di Stefano Pioli: rientrano inStefano Pioli può sorridereil big match contro il. Il tecnico rossonero, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha ritrovato inZlatan. Probabile convocazione dunque per due dei calciatori più importanti della squadra di Pioli che vuole riscattare i due pareggi e vincere lo scontro diretto contro ildi De Zerbi. LEGGI LA NOTIZIA SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

