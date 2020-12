Manovra, Di Maio: “Rifinanziamo il reddito di cittadinanza e non ci sarà nessuna patrimoniale. L’emendamento non è passato, perché ci siamo opposti” (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Davanti a questa crisi che non ci sta dando tregua, dobbiamo reagire, dimostrare vicinanza agli italiani ed essere forti. Con la Manovra Rifinanziamo il reddito di cittadinanza, una misura fondamentale per oltre 3 milioni di persone che senza non sarebbero riuscite a sfamare i propri figli. È una legge di civiltà che restituisce dignità a milioni di persone. Uno Stato serio non può girarsi dall’altro lato davanti alla sofferenza”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Poi altra buona notizia – aggiunge ancora l’esponente dell’Esecutivo -: non ci sarà nessuna patrimoniale. L’emendamento non è passato, perché ci siamo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Davanti a questa crisi che non ci sta dando tregua, dobbiamo reagire, dimostrare vicinanza agli italiani ed essere forti. Con laildi, una misura fondamentale per oltre 3 milioni di persone che senza non sarebbero riuscite a sfamare i propri figli. È una legge di civiltà che restituisce dignità a milioni di persone. Uno Stato serio non può girarsi dall’altro lato davanti alla sofferenza”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di. “Poi altra buona notizia – aggiunge ancora l’esponente dell’Esecutivo -: non cinon èci...

Luigi Di Maio si sbilancia. E su Facebook promette che nella prossima manovra di bilancio non sarà introdotta una tassa patrimoniale. Il reddito di cittadinanza, invece, sarà rifinanziato. "Davanti a ...

