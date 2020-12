LIVE Sci alpino | Discesa Val d’Isere in DIRETTA | Sofia Goggia è seconda | gara interrotta

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 11.10sempre ferma. In testa Corinne Suter con 0.11 sue 0.65 su Ilka Stuhec. 11.09 Sta arrivando l’elicottero. E’ grave dunque l’infortunio di Schmidhofer. 11.04 Arriva il toboga per soccorrere la sfortunata Nicole Schmidhofer.sempre. 10.59 Oggi all’Italia manca moltissimo Nicol Delago, fuori per tutta la stagione per l’infortunio al tendine d’Achille. Su questa pista avrebbe potuto anche dare filo da torcere a Corinne Suter. 10.58 Schmidhofer ha proprio sfondato le reti, non si vedono immagini dell’austriaca. 10.57 Nicole Schmidhofer cade e finisce nelle reti. Ora attendiamoci dunque una pausa ...