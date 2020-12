Inter-Spezia, sorride Conte: Brozovic e Vidal recuperati (Di venerdì 18 dicembre 2020) Buone notizie dall’infermeria nerazzurra. Vidal e Brozovic saranno a disposizione di Antonio Conte in vista della sfida di campionato contro lo Spezia. Vidal e Brozovic tornano a disposizione di Conte dopo i recenti problemi fisici. Il tecnico nerazzurro potrà contare sulla dinamicità, temperamento ed esperienza dei due centrocampisti, ma valuterà se schierarli Contemporaneamente dal 1?. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Buone notizie dall’infermeria nerazzurra.saranno a disposizione di Antonioin vista della sfida di campionato contro lotornano a disposizione didopo i recenti problemi fisici. Il tecnico nerazzurro potrà contare sulla dinamicità, temperamento ed esperienza dei due centrocampisti, ma valuterà se schierarlimporaneamente dal 1?. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inter : ?? | BUONANOTTE Godiamoci la nostra quinta vittoria consecutiva in @SerieA, #InterFans... e da domani testa alle ul… - 1canalesport : Inter-Spezia affidata a Fabbri di Ravenna, al VAR ci sarà Valeri - MomentiCalcio : Inter, Conte può sorridere: per il match contro lo Spezia recuperati sia Vidal che Brozovic - internewsit : Massara: 'Inter, contro lo Spezia occasione per fare ulteriore step' - - internewsit : Inter-Spezia, Conte pensa al turnover in difesa. Hakimi dal 1'? - Sky - -