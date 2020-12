‘Gf Vip 5’, anticipazioni ventisettesima puntata: in arrivo un severo provvedimento disciplinare per uno dei concorrenti (Di venerdì 18 dicembre 2020) Questa sera andrà in onda la ventisettesima puntata del Grande Fratello Vip 5. Nella casa entreranno due nuovi personaggi noti: Cecilia Capriotti e Carlotta Dell’Isola. Un concorrente tra Cristiano, Giacomo, Maria Teresa e Tommaso dovrà abbandonare la Casa e un severo provvedimento disciplinare andrà a colpire un gieffino. L’ipotesi più probabile è che il destinatario di tale provvedimento sia Filippo Nardi che negli scorsi giorni si è reso protagonista di alcuni episodi molto discussi. In molti hanno infatti invocato una sua squalifica, e tra questi il giornalista Gabriele Parpiglia e Guenda Goria che hanno ritenuto le uscite di Nardi molto discutibili e poco consone allo spirito del programma. L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Questa sera andrà in onda ladel Grande Fratello Vip 5. Nella casa entreranno due nuovi personaggi noti: Cecilia Capriotti e Carlotta Dell’Isola. Un concorrente tra Cristiano, Giacomo, Maria Teresa e Tommaso dovrà abbandonare la Casa e unandrà a colpire un gieffino. L’ipotesi più probabile è che il destinatario di talesia Filippo Nardi che negli scorsi giorni si è reso protagonista di alcuni episodi molto discussi. In molti hanno infatti invocato una sua squalifica, e tra questi il giornalista Gabriele Parpiglia e Guenda Goria che hanno ritenuto le uscite di Nardi molto discutibili e poco consone allo spirito del programma. L'articolo proviene da Isa e Chia.

