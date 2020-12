Gasparri non si smentisce: 'Sulla sicurezza il governo vuol fare un decreto alla Carola Rackete' (Di venerdì 18 dicembre 2020) Non si smentisce: e, al pari di tutta la destra, è l'ennesimo che ama fare le caricature delle posizioni altrui per criticarle meglio. "Il numero dei morti tra gli immigrati aumenta con il numero dei ... Leggi su globalist (Di venerdì 18 dicembre 2020) Non si: e, al pari di tutta la destra, è l'ennesimo che amale caricature delle posizioni altrui per criticarle meglio. "Il numero dei morti tra gli immigrati aumenta con il numero dei ...

bravimabasta : @PIERPARDO @PaoloCond @MatteoSoragna @SkySport Ma sembravi Gasparri! (Non quello, l'altro) - AndreaAsilo : RT @goffratura: Gasparri: questo è un governo di imbecilli Fusani: no, no Gasparri: Cosa no? Fusani: imbecille non si può dire Gasparri: mi… - aldo_rovi : RT @goffratura: Gasparri: questo è un governo di imbecilli Fusani: no, no Gasparri: Cosa no? Fusani: imbecille non si può dire Gasparri: mi… - rontagnano : RT @goffratura: Gasparri: questo è un governo di imbecilli Fusani: no, no Gasparri: Cosa no? Fusani: imbecille non si può dire Gasparri: mi… - ale__moli : RT @goffratura: Gasparri: questo è un governo di imbecilli Fusani: no, no Gasparri: Cosa no? Fusani: imbecille non si può dire Gasparri: mi… -