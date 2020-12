Feltri: “Caro Gomez, prima di Gasperini non eri un cazzo. Resta, ti conviene” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il tifoso dell’Atalanta Vittorio Feltri scrive una lettera aperta (è la seconda di Libero, dopo quella di Fabrizio Biasin) al Papu Gomez, per chiedergli di “patteggiare” con Gasperini e Restare a Bergamo. Insomma di ricomporre la frattura. I toni sono “alla Feltri”: “Tu sei un grande giocatore, questo è indiscutibile. Lo sei diventato all’Atalanta sotto la guida esperta di Gasperini, prima non eri un cazzo, almeno questo ammettilo. Ora hai una certa età e non hai davanti un lungo percorso come campione, ti conviene patteggiare con l’allenatore e rimanere nerazzurro fino al termine della tua splendida carriera”. E così perora la causa interessata della permanenza all’Atalanta: “Tu non sei un giocatore qualsiasi, bensì una bandiera, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il tifoso dell’Atalanta Vittorioscrive una lettera aperta (è la seconda di Libero, dopo quella di Fabrizio Biasin) al Papu, per chiedergli di “patteggiare” conre a Bergamo. Insomma di ricomporre la frattura. I toni sono “alla”: “Tu sei un grande giocatore, questo è indiscutibile. Lo sei diventato all’Atalanta sotto la guida esperta dinon eri un, almeno questo ammettilo. Ora hai una certa età e non hai davanti un lungo percorso come campione, tipatteggiare con l’allenatore e rimanere nerazzurro fino al termine della tua splendida carriera”. E così perora la causa interessata della permanenza all’Atalanta: “Tu non sei un giocatore qualsiasi, bensì una bandiera, ...

