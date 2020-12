Enel vende la sua quota in Open Fiber: più vicina la rete unica nazionale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Enel avvia la procedura di cessione della sua partecipazione in Open Fiber al fondo australiano Macquarie. Il consiglio di amministrazione della società energetica ha infatti deliberato la vendita alla società finanziaria australiana del 40%–50% capitale dell’operatore di rete wholesale, impegnato nel progetto di costruzione della rete in banda ultralarga in Italia, per un corrispettivo dell’operazione compreso tra 2,12 e 2,65 miliardi di euro. Nel caso della cessione del 50%, Enel andrebbe a cedere l’intera sua partecipazione in Open Fiber, che risulterebbe così controllata alla pari da Macquarie e da Cassa depositi e prestiti equity, al momento azionista per l’altro 50% dell’azienda di telecomunicazioni. Un simile scenario prevede ... Leggi su wired (Di venerdì 18 dicembre 2020)avvia la procedura di cessione della sua partecipazione inal fondo australiano Macquarie. Il consiglio di amministrazione della società energetica ha infatti deliberato la vendita alla società finanziaria australiana del 40%–50% capitale dell’operatore diwholesale, impegnato nel progetto di costruzione dellain banda ultralarga in Italia, per un corrispettivo dell’operazione compreso tra 2,12 e 2,65 miliardi di euro. Nel caso della cessione del 50%,andrebbe a cedere l’intera sua partecipazione in, che risulterebbe così controllata alla pari da Macquarie e da Cassa depositi e prestiti equity, al momento azionista per l’altro 50% dell’azienda di telecomzioni. Un simile scenario prevede ...

cosmacol : RT @GuidoCrosetto: Enel vende 50% di Open Fiber ad un fondo Australiano. Non esiste alcuna strategia nazionale nemmeno nei settori più sens… - farfarello13 : RT @GuidoCrosetto: Enel vende 50% di Open Fiber ad un fondo Australiano. Non esiste alcuna strategia nazionale nemmeno nei settori più sens… - Efisio31251859 : RT @GuidoCrosetto: Enel vende 50% di Open Fiber ad un fondo Australiano. Non esiste alcuna strategia nazionale nemmeno nei settori più sens… - Alex60409022 : RT @GuidoCrosetto: Enel vende 50% di Open Fiber ad un fondo Australiano. Non esiste alcuna strategia nazionale nemmeno nei settori più sens… - M1kM3n : RT @GuidoCrosetto: Enel vende 50% di Open Fiber ad un fondo Australiano. Non esiste alcuna strategia nazionale nemmeno nei settori più sens… -

Ultime Notizie dalla rete : Enel vende Enel vende il 40-50% di Open Fiber ilGiornale.it Borsa: bene Telecom (+2,2%) dopo svolta Enel su Open Fiber

Il via libera di Enel alla vendita della sua quota in Open Fiber rende piu' vicina la fusione con FiberCop, la societa' della rete secondaria dell'ex monopolista delle telecomunicazioni. Cosi' il ...

Borsa Milano in frazionale rialzo, bene Tim, giù Pirelli, strappa Cy4gate

Piazza Affari prosegue in frazionale rialzo intorno a metà giornata. Un andamento a piccoli passi che dura da cinque sedute consecutive in cui gli indici della Borsa di Milano stanno proseguendo nella ...

Il via libera di Enel alla vendita della sua quota in Open Fiber rende piu' vicina la fusione con FiberCop, la societa' della rete secondaria dell'ex monopolista delle telecomunicazioni. Cosi' il ...Piazza Affari prosegue in frazionale rialzo intorno a metà giornata. Un andamento a piccoli passi che dura da cinque sedute consecutive in cui gli indici della Borsa di Milano stanno proseguendo nella ...