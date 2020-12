Cena e pranzo a Natale e Capodanno | ecco in quanti e con chi | la decisione del governo anche sulle visite

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Sono ore calde per quanto riguarda la misure che gli italiani dovranno rispettare nei giorni di. Se da un lato c’è già chi si lamenta del fatto che ancora nulla è stato deciso, dall’altro appare evidente che siamo ai minuti finali delle discussioni all’interno del. Il premier Giuseppe Conte avrebbe voluto intervenire già ieri, ma alla fine si è convinto ad attendere ancora qualche ora: il nuovo dpcm o un decreto legge per il periodo natalizio verrà reso pubblico stasera o al massimo domani, sabato 19 dicembre. Intanto oggi si stanno svolgendo gli ultimi incontri decisivi, una riunione con le Regioni in tarda mattinata e primo pomeriggio, mentre il Consiglio dei Ministri è previsto per le ore 18. Da quel momento in poi ogni ora sarà buona per far conoscere agli italiani le nuove disposizioni. In ogni caso ...