Caso Genovese | altre due ragazze accusano l' imprenditore | Ci ha violentate

Aumentano le accuse nei confronti di Alberto Genovese: nuove denunce da parte di due ragazze che hanno raccontato di essere state drogate e violentate.

Barbara ha parlato di tante nuove interessanti novità per le vicende di “Terrazza Sentimento”, anche conosciuta come caso Genovese. Sono spuntate nuove ragazze che avrebbero subito violenza e si sono ...

