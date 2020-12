A Natale lockdown totale o con tre giorni “d’aria”. Oggi la decisione (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic – Zona rossa da Natale alla Befana o lockdown interrotto da tre giorni “d’aria”, con deroga per andare a trovare i congiunti: Oggi la decisione. Finalmente il governo Conte dirà agli italiani quanto durerà e quanto dura sarà la stretta sulle vacanze. E’ previsto un Consiglio dei ministri in serata per trovare la quadra tra l’ala rigorista, capeggiata dai tre ministri della linea dura – Speranza, Boccia e Franceschini -, e quella più permissiva. Intanto gli italiani al 18 dicembre ancora non sanno come sarà questo Natale blindato nell’anno della pandemia. lockdown a Natale? Boccia lo brama: “Se qualcuno ipotizza feste e cenoni sbaglia di grosso” “Dobbiamo fare delle scelte per tutelare i più fragili e gli anziani, a costo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic – Zona rossa daalla Befana ointerrotto da tre”, con deroga per andare a trovare i congiunti:la. Finalmente il governo Conte dirà agli italiani quanto durerà e quanto dura sarà la stretta sulle vacanze. E’ previsto un Consiglio dei ministri in serata per trovare la quadra tra l’ala rigorista, capeggiata dai tre ministri della linea dura – Speranza, Boccia e Franceschini -, e quella più permissiva. Intanto gli italiani al 18 dicembre ancora non sanno come sarà questoblindato nell’anno della pandemia.? Boccia lo brama: “Se qualcuno ipotizza feste e cenoni sbaglia di grosso” “Dobbiamo fare delle scelte per tutelare i più fragili e gli anziani, a costo ...

