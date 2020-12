Verso Roma-Torino, i convocati di Fonseca: squadra al completo, Mancini e Kumbulla regolarmente presenti (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il club giallorosso ha reso noto l'elenco dei giocatori convocati da Paulo Fonseca in vista del match contro il Toro di questa sera. Leggi su 90min (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il club giallorosso ha reso noto l'elenco dei giocatorida Pauloin vista del match contro il Toro di questa sera.

ipodblu1 : RT @arelis888: @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Non mi sembra di avervi visti in volo verso la Libia, lei e il suo compare (in qualità di Pa… - lvoir : RT @arelis888: @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Non mi sembra di avervi visti in volo verso la Libia, lei e il suo compare (in qualità di Pa… - arual812 : RT @P_M_1960: Liberati i pescatori italiani rapiti in Libia, in volo verso Roma. Adesso le destre e i vari guru con chi se la prenderanno??… - Nika2314077939 : RT @IosonoScala: Finalmente una buona #notizia... Liberati i #pescatori italiani rapiti in #Libia, in volo verso Roma - IosonoScala : Finalmente una buona #notizia... Liberati i #pescatori italiani rapiti in #Libia, in volo verso Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Verso Roma Verso Roma-Torino: Belotti sfida Dzeko Tuttosport Verso Roma-Torino, i convocati di Fonseca: squadra al completo, Mancini e Kumbulla regolarmente presenti

Sono in tutto 23 i giocatori convocati da mister Fonseca che in vista della gara con i granata ritrova il difensore Mancini dopo un lungo stop a causa di alcuni problemi muscolari e potrà contare ...

Pescatori liberati in Libia, la gioia dopo mesi di prigionia

Le prime foto dei 18 pescatori di Mazara del Vallo dopo la liberazione a Bengasi seguita a tre mesi di prigionia in mano alle forze del generale Haftar.

Sono in tutto 23 i giocatori convocati da mister Fonseca che in vista della gara con i granata ritrova il difensore Mancini dopo un lungo stop a causa di alcuni problemi muscolari e potrà contare ...Le prime foto dei 18 pescatori di Mazara del Vallo dopo la liberazione a Bengasi seguita a tre mesi di prigionia in mano alle forze del generale Haftar.