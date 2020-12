San Gennaro, il sangue non si scioglie: è davvero segno di sciagura? (Di giovedì 17 dicembre 2020) Che questo 2020, sia un anno davvero particolare a causa di tutto quello che sta accadendo, è ormai assodato. A chiudere un anno non proprio esemplare, si aggiunge quello che sembra non preannunciare nulla di buono, o almeno questo è quello che pensano i più devoti, fortemente legati alla credenza del “miracolo” del sangue di San Gennaro“. Per i napoletani, San Gennaro rappresenta uno dei santi più amati, tanto da essere stato eletto come protettore della città, dopo averla salvata da pestilenze ed eruzioni del Vesuvio. Secondo la tradizione, il sangue del martire, si sarebbe sciolto per la prima volta, durante il trasferimento delle sue spoglie, dall’Agro Marciano, luogo in cui era sepolto a Napoli. Trasferimento avvenuto durante il periodo di Costantino I. Da quel momento, il ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Che questo 2020, sia un annoparticolare a causa di tutto quello che sta accadendo, è ormai assodato. A chiudere un anno non proprio esemplare, si aggiunge quello che sembra non preannunciare nulla di buono, o almeno questo è quello che pensano i più devoti, fortemente legati alla credenza del “miracolo” deldi San“. Per i napoletani, Sanrappresenta uno dei santi più amati, tanto da essere stato eletto come protettore della città, dopo averla salvata da pestilenze ed eruzioni del Vesuvio. Secondo la tradizione, ildel martire, si sarebbe sciolto per la prima volta, durante il trasferimento delle sue spoglie, dall’Agro Marciano, luogo in cui era sepolto a Napoli. Trasferimento avvenuto durante il periodo di Costantino I. Da quel momento, il ...

stanzaselvaggia : Peccato non si sia sciolto il sangue di San Gennaro, davvero un brutto presagio. Il 16 dicembre del 2019 si era sci… - Pinucciosono : Quest'anno il sangue di San Gennaro non si è sciolto quindi si prevede un 2021 nefasto. Invece l'anno scorso che s… - HuffPostItalia : Il sangue di San Gennaro resta solido: a Napoli non si ripete il miracolo - miss_caffeine_ : RT @Valerio864dd: Perfino San Gennaro si è fatto il sangue amaro st'anno. #SanGennaroDown #17dicembre - ChiaraGringo_98 : RT @Valerio864dd: Perfino San Gennaro si è fatto il sangue amaro st'anno. #SanGennaroDown #17dicembre -