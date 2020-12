Rai 3 | Franco Di Mare | “Chiudere Cartabianca? Fossi matto Ma Mauro Corona ha problemi veri con l’alcol”

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il casocontinua a far notizia dopo l’esclusione dima il direttore di Rai3,Di, ha escluso l’ipotesi di una cancellazione del talk show del martedì sera: “, non ci penso proprio. Non mi ha mai sfiorato un’idea del genere. È un asset della rete da tempo, è un programma formidabile condotto da una conduttrice straordinaria. Chiedo solo che il mio lavoro venga rispettato e vengano rispettati ruoli e competenze. E mi sembra una richiesta accettabile. Quello della Berlinguer è un programma magnifico che fa da argine in una giornata in cui non manca la concorrenza nell’informazione. Una grande firma e resterà fino a quando vorrà il suo programma”, ha detto nel corso dell’audizione in commissione di Vigilanza Rai. Non sono ...

