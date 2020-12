"Positivo e non asintomatico". Il Covid colpisce anche Emmanuel Macron: ecco le sue condizioni (Di giovedì 17 dicembre 2020) La Francia è appena uscita dal suo secondo lockdown del 2020 ed è tornata a riaperture molto parziali con coprifuoco a partire dalle 20, ma intanto deve incassare una brutta notizia che riguarda Emmanuel Macron. Il presidente è infatti risultato Positivo al coronavirus: “La diagnosi - si legge nella nota ufficiale rilasciata dall'Eliseo - è stata stabilita in seguito a un test Rt-Pcr realizzato subito dopo l'apparizione dei primi sintomi”. Macron non è quindi asintomatico, ma le sue condizioni per ora non sembrano destare particolari preoccupazioni: “Si isolerà per sette giorni ma continuerà a lavorare e ad assicurare le sue attività a distanza”. Tra l'altro neanche 24 ore fa il presidente francese aveva parlato del vaccino, che a questo punto non gli servirà dato che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) La Francia è appena uscita dal suo secondo lockdown del 2020 ed è tornata a riaperture molto parziali con coprifuoco a partire dalle 20, ma intanto deve incassare una brutta notizia che riguarda. Il presidente è infatti risultatoal coronavirus: “La diagnosi - si legge nella nota ufficiale rilasciata dall'Eliseo - è stata stabilita in seguito a un test Rt-Pcr realizzato subito dopo l'apparizione dei primi sintomi”.non è quindi, ma le sueper ora non sembrano destare particolari preoccupazioni: “Si isolerà per sette giorni ma continuerà a lavorare e ad assicurare le sue attività a distanza”. Tra l'altro ne24 ore fa il presidente francese aveva parlato del vaccino, che a questo punto non gli servirà dato che ...

SaggioYogurt : RT @VaeVictis: Amica riporta caso d’amico 70enne morto ieri. Ricoverato 7 gg fa per pericardite, dovevano operarlo. A seguito di casi di co… - serenaysser : io non voglio nemmeno che la nonna di eda abbia un evoluzione in positivo. sono stanca di sti cattivi che poi non s… - scarlwalker : @fedeukie @heronxile Fede ma da quello che ho capito sono in isolamento finché non si sanno i risultati del tampone… - Luciano06815942 : RT @metaanto: @SelvaticoM Hanno interrotto la chemio in una situazione gravissima. Già iniziata molto in ritardo per emergenza Covid19. Ma… - dkbesos : non posso farcela.. davvero se solo uno di loro è positivo mi metto a piangere -

Ultime Notizie dalla rete : Positivo non Covid. I neonatologi ribadiscono che non serve separare i neonati dalla madre positiva. Tre studi confermano bassa incidenza positività nei neonati Quotidiano Sanità Il presidente francese Macron è positivo al Covid

Il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron è stato diagnosticato ad oggi positivo al Covid-19. Questa diagnosi - si legge in una nota diffusa dall’Eliseo - è stata stabilita in seguito ad ...

Russia: Putin, positivi gli indicatori economici del 2020

Gli indicatori economici del 2020 per la Russia sono positivi, nonostante il "mare di difficoltà" affrontate dal Paese e dal mondo ...

Il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron è stato diagnosticato ad oggi positivo al Covid-19. Questa diagnosi - si legge in una nota diffusa dall’Eliseo - è stata stabilita in seguito ad ...Gli indicatori economici del 2020 per la Russia sono positivi, nonostante il "mare di difficoltà" affrontate dal Paese e dal mondo ...