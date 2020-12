Milan, Ibrahimovic e Kjaer ancora a parte: a rischio per il Sassuolo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Quanto sarebbero serviti Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic ieri sera nel mezzo passo falso di Marassi. Un 2-2 contro il Genoa che va stretto al Milan. Ma le preoccupazioni per Pioli non sono finite qua. Anche oggi i due veterani della squadra hanno svolto un lavoro differenziato e non si sono allenati con il resto del gruppo. Resta ancora da capire se i due saranno disponibili per la prossima partita di campionato contro il Sassuolo. Molto probabilmente domani sarà il giorno decisivo per capire le loro condizioni. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 17 dicembre 2020) Quanto sarebbero serviti Simone Zlatanieri sera nel mezzo passo falso di Marassi. Un 2-2 contro il Genoa che va stretto al. Ma le preoccupazioni per Pioli non sono finite qua. Anche oggi i due veterani della squadra hanno svolto un lavoro differenziato e non si sono allenati con il resto del gruppo. Restada capire se i due saranno disponibili per la prossima partita di campionato contro il. Molto probabilmente domani sarà il giorno decisivo per capire le loro condizioni. SportFace.

AntoVitiello : Allenamento a parte per #Ibrahimovic e #Kjaer, non ci saranno per la trasferta di Genova #Milan - AntoVitiello : #Ibrahimovic: 'La squadra deve avere coraggio per il sogno di vincere lo Scudetto. E' lunga, spero di continuare co… - AntoVitiello : #Ibrahimovic alla BBC: 'Siamo in una forma incredibile. Ma non abbiamo ancora vinto nulla, questo dobbiamo tenerlo… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: Le ultime dall'infermeria rossonera in vista di #SassuoloMilan - sportface2016 : #Milan, #Ibrahimovic e #Kjaer ancora a parte: forte rischio forfait per il #Sassuolo -