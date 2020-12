"Mi candido con una mia lista di giovani per rivoluzionare Milano", dice Beppe Sala (Di giovedì 17 dicembre 2020) AGI - Una lista di giovani e nella squadra anche l'eventuale successore. E' quanto annuncia Beppe Sala che in un'intervista al Corriere della Sera indica come centro della sua azione per il futuro di Milano i quartieri, per una città policentrica. “Ci sarà una lista Beppe Sala sindaco. Il minimo comune denominatore - spiega - è che sarà una lista di giovani, guidata da un candidato e da una candidata”. All'indomani della scelta di correre ancora da sindaco, il primo cittadino di Milano afferma che si ricandiderà "per fare una vera rivoluzione”. E punta su un uomo e una donna, giovani, che ha già individuato e che spera di annunciare dopo le feste. Sala ... Leggi su agi (Di giovedì 17 dicembre 2020) AGI - Unadie nella squadra anche l'eventuale successore. E' quanto annunciache in un'intervista al Corriere della Sera indica come centro della sua azione per il futuro dii quartieri, per una città policentrica. “Ci sarà unasindaco. Il minimo comune denominatore - spiega - è che sarà unadi, guidata da un candidato e da una candidata”. All'indomani della scelta di correre ancora da sindaco, il primo cittadino diafferma che si ricandiderà "per fare una vera rivoluzione”. E punta su un uomo e una donna,, che ha già individuato e che spera di annunciare dopo le feste....

sulsitodisimone : 'Mi candido con una mia lista di giovani per rivoluzionare Milano', dice Beppe Sala - Agenzia_Italia : 'Mi candido con una mia lista di giovani per rivoluzionare Milano', dice Beppe Sala - Gingio5 : @Giobegood @ItalianoeRomano Per non parlare poi dei media, con esasperazione delle notizie gravissime imprecisioni… - Ni_Matsu : RT @alinocomicon: @Ni_Matsu @RadioQuar Colorata, ma con il bianco del cavolo, che fa sia candido, sia respingente, dopo già il secondo, una… - alinocomicon : @Ni_Matsu @RadioQuar Colorata, ma con il bianco del cavolo, che fa sia candido, sia respingente, dopo già il second… -

Ultime Notizie dalla rete : candido con "Mi candido con una mia lista di giovani per rivoluzionare Milano", dice Beppe Sala AGI - Agenzia Giornalistica Italia Migliaia di assunzioni con i concorsi pubblici

Dal Ministero della Giustizia il bando per personale non dirigenziale: 2700 posti, di questi 65 nel Distretto della Corte di Appello di Genova ...

Sala: “Con me una lista di giovani. A capo un uomo e una donna”

L’obiettivo e l’impegno “sarà quello di creare una classe dirigente e un candidato a prendere il testimone ... C’è una questione che non ha a che fare con la necessità, ma con il piacere e lo scambio: ...

Dal Ministero della Giustizia il bando per personale non dirigenziale: 2700 posti, di questi 65 nel Distretto della Corte di Appello di Genova ...L’obiettivo e l’impegno “sarà quello di creare una classe dirigente e un candidato a prendere il testimone ... C’è una questione che non ha a che fare con la necessità, ma con il piacere e lo scambio: ...