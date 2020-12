Lewandowski: “Questo premio è uno stimolo a fare sempre meglio” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Robert Lewandowski ha parlato a margine della cerimonia che lo incoronato FIFA Best Player 2020. L’attaccante polacco ha ringraziato per il voto e ha affermato come il premio sarà da stimolo per il futuro: “È qualcosa di fantastico, premia i miei sforzi e significa che ho raggiunto i miei obiettivi. Sono molto contento e ringrazio chi mi ha votato. Sarà dura dormire stanotte. Sono la persona che non fa caso a quanti titoli vince, non ne ho mai abbastanza. Da quando gioco a calcio penso sempre al prossimo obiettivo, ci sono sempre obiettivi, tipo vincere ancora Questo titolo. E diventare un giocatore ancora migliore”. Foto: Twitter Uefa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 dicembre 2020) Robertha parlato a margine della cerimonia che lo incoronato FIFA Best Player 2020. L’attaccante polacco ha ringraziato per il voto e ha affermato come ilsarà daper il futuro: “È qualcosa di fantastico, premia i miei sforzi e significa che ho raggiunto i miei obiettivi. Sono molto contento e ringrazio chi mi ha votato. Sarà dura dormire stanotte. Sono la persona che non fa caso a quanti titoli vince, non ne ho mai abbastanza. Da quando gioco a calcio pensoal prossimo obiettivo, ci sonoobiettivi, tipo vincere ancoratitolo. E diventare un giocatore ancora migliore”. Foto: Twitter Uefa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

