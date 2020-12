Giocano a prendersi a schiaffi: uccide il padre 48enne (Di giovedì 17 dicembre 2020) Malcolm Chandler 48enne inglese ed ex veterano dell’esercito e suo figlio, Ewan di 19 anni giocavano a prendersi a schiaffi finché il gioco non è diventato letale per il padre. Dopo uno schiaffo ricevuto dal figlio, Chandler è caduto a terra senza più risvegliarsi. Un terribile gioco finito in tragedia Malcolm e Ewan stavano trascorrendo una serata fuori casa, al Nightclub Matchbox a Reading quando, davanti a svariati testimoni, il 48enne ha iniziato a schiaffeggiare il figlio per gioco. Il 19enne, al posto di replicare con lo stesso gesto, avrebbe invece abbracciato il padre. Come riportato da Metro, a quel punto il padre lo avrebbe esortato a rispondere: “Bene, ora devi battere la tua punizione“, facendo intuire al figlio che il gioco non era affatto finito. ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Malcolm Chandleringlese ed ex veterano dell’esercito e suo figlio, Ewan di 19 anni giocavano afinché il gioco non è diventato letale per il. Dopo uno schiaffo ricevuto dal figlio, Chandler è caduto a terra senza più risvegliarsi. Un terribile gioco finito in tragedia Malcolm e Ewan stavano trascorrendo una serata fuori casa, al Nightclub Matchbox a Reading quando, davanti a svariati testimoni, ilha iniziato a schiaffeggiare il figlio per gioco. Il 19enne, al posto di replicare con lo stesso gesto, avrebbe invece abbracciato il. Come riportato da Metro, a quel punto illo avrebbe esortato a rispondere: “Bene, ora devi battere la tua punizione“, facendo intuire al figlio che il gioco non era affatto finito. ...

