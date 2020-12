"Ecco che Natale sarà". Il messaggio di Mattarella al Papa: ne è proprio sicuro? (Di giovedì 17 dicembre 2020) In occasione dell'84esimo compleanno di Papa Francesco, nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936, tra gli auguri istituzionali Ecco piovere anche quelli di Sergio Mattarella, il quale ha scritto al Pontefice. "Durate questo terribile anno di pandemia Francesco non ha fatto mancare a tutti gli italiani vicinanza partecipe e solidale", ha premesso il capo dello Stato. E ancora: "Persone di fedi diverse nei momenti della prova e della solitudine hanno potuto costantemente avvertire il sostegno e l'incoraggiamento del Papa. I cattolici, in particolare, hanno trovato consolazione e speranza nella salda certezza della Sua generosa preghiera". Dunque, le riflessioni di Mattarella sulle imminenti feste al tempo del coronavirus: "Pur nel disagio che esse possono comportare, tali limitazioni dischiudono un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) In occasione dell'84esimo compleanno diFrancesco, nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936, tra gli auguri istituzionalipiovere anche quelli di Sergio, il quale ha scritto al Pontefice. "Durate questo terribile anno di pandemia Francesco non ha fatto mancare a tutti gli italiani vicinanza partecipe e solidale", ha premesso il capo dello Stato. E ancora: "Persone di fedi diverse nei momenti della prova e della solitudine hanno potuto costantemente avvertire il sostegno e l'incoraggiamento del. I cattolici, in particolare, hanno trovato consolazione e speranza nella salda certezza della Sua generosa preghiera". Dunque, le riflessioni disulle imminenti feste al tempo del coronavirus: "Pur nel disagio che esse possono comportare, tali limitazioni dischiudono un ...

