Coronavirus, Germania: continua la strage, altri 698 morti. Merkel parla con responsabili BioNTech (Di giovedì 17 dicembre 2020) I dati diffusi dall'Istituto Robert Koch rappresentano il secondo bilancio più triste per il Paese dall'inizio dell'emergenza sanitaria dopo il picco di ieri con 952 decessi

