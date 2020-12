Cava, il comune si candida ad assegnare beni confiscati alle mafie a fini sociali (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiCava de Tirreni (Sa) – Il comune di Cava de’Tirreni ha aderito all’Avviso pubblico indizione di un’istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di enti e associazioni cui assegnare, a titolo gratuito, ai sensi del codice antimafia, di beni immobili confiscati in via definitiva, per la loro destinazione a finalità sociali, pubblicato dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità. L’Agenzia è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia organizzativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell’interno. Tale organismo ha indetto un’istruttoria pubblica finalizzata ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 5 minutide Tirreni (Sa) – Ildide’Tirreni ha aderito all’Avviso pubblico indizione di un’istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di enti e associazioni cui, a titolo gratuito, ai sensi del codice antimafia, diimmobiliin via detiva, per la loro destinazione a finalità, pubblicato dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione deisequestrati ealla criminalità. L’Agenzia è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia organizzativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell’interno. Tale organismo ha indetto un’istruttoria pubblica finalizzata ...

