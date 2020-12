Bruno Barbieri, il veterano: «Masterchef mi è entrato nell’anima» (Di venerdì 18 dicembre 2020) I primi passi sulle navi di crociera, la passione per i viaggi e le due ruote potenti, le sette stelle Michelin in carriera e poi Masterchef. Bruno Barbieri è il Giudice per eccellenza del talent che ha contribuito in modo importante a far conoscere a milioni di italiani la professione del cuoco e a diffondere ancora di più la passione per il cibo. Era nella prima serie – con Carlo Cracco e Joe Bastianich – ed eccolo alla vigilia della decima che inizia domani sera, affiancato da Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. Il 58enne bolognese non è il vecchio saggio, nè lo sarà mai conoscendolo. Ma è il fil rouge dal 2011, quando Masterchef venne trasmesso da Cielo, canale digitale terrestre, e poi replicato da Sky Uno. Leggi su vanityfair (Di venerdì 18 dicembre 2020) I primi passi sulle navi di crociera, la passione per i viaggi e le due ruote potenti, le sette stelle Michelin in carriera e poi Masterchef. Bruno Barbieri è il Giudice per eccellenza del talent che ha contribuito in modo importante a far conoscere a milioni di italiani la professione del cuoco e a diffondere ancora di più la passione per il cibo. Era nella prima serie – con Carlo Cracco e Joe Bastianich – ed eccolo alla vigilia della decima che inizia domani sera, affiancato da Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. Il 58enne bolognese non è il vecchio saggio, nè lo sarà mai conoscendolo. Ma è il fil rouge dal 2011, quando Masterchef venne trasmesso da Cielo, canale digitale terrestre, e poi replicato da Sky Uno.

