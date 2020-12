Alfonso Signorini: “i motivi dell’astio tra Sonia e Tommaso sono più gravi di quanto pensiate” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Alfonso Signorini, durante il consueto appuntamento di CasaChi, ha avuto occasione di parlare di una delle rivalità più scottanti all’interno della casa del Grande Fratello Vip, quella che vede protagonisti Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini. I due non si sopportano e non si sono mai lasciati andare a convenevoli di circostanza, nè hanno mai tenuto celata l’antipatia reciproca che li unisce. Al contrario, tra i due sono già scoppiate le prime scintille, e non certo d’amore. Inizialmente, si pensava che la tensione che permea il loro rapporto fosse dovuta al mancato saluto di Sonia a Tommaso durante la Milano Fashion Week e ad alcuni video dell’influencer verso di lei. Alfonso Signorini ha dichiarato che il loro ... Leggi su trendit (Di giovedì 17 dicembre 2020), durante il consueto appuntamento di CasaChi, ha avuto occasione di parlare di una delle rivalità più scottanti all’interno della casa del Grande Fratello Vip, quella che vede protagonistiZorzi eLorenzini. I due non si sopportano e non simai lasciati andare a convenevoli di circostanza, nè hanno mai tenuto celata l’antipatia reciproca che li unisce. Al contrario, tra i duegià scoppiate le prime scintille, e non certo d’amore. Inizialmente, si pensava che la tensione che permea il loro rapporto fosse dovuta al mancato saluto didurante la Milano Fashion Week e ad alcuni video dell’influencer verso di lei.ha dichiarato che il loro ...

GrandeFratello : SPOILERONE di Alfonso Signorini durante la scorsa puntata di #GFVIPPARTY! Ecco chi saranno i nuovi VIPPONI ad entra… - trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - Aissato06238906 : Come dice Alfonso signorini, vipponi no vabbe adorooo ???? - teresacapitanio : RT @GrandeFratello: SPOILERONE di Alfonso Signorini durante la scorsa puntata di #GFVIPPARTY! Ecco chi saranno i nuovi VIPPONI ad entrare n… - francyriki : RT @GrandeFratello: SPOILERONE di Alfonso Signorini durante la scorsa puntata di #GFVIPPARTY! Ecco chi saranno i nuovi VIPPONI ad entrare n… -