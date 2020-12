Tutti appesi alla Bellanova. Italia Viva non va alla riunione con Conte sul Natale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo il rinvio dell’incontro con Giuseppe Conte, Italia Viva non parteciperà nemmeno alla alla riunione chiave dei capidelegazione della maggioranza con il presidente del Consiglio convocata alle 12.30: la ministra Teresa Bellanova è tutt’ora impegnata – come sanno da tempo sia il presidente Conte che i capidelegazione - in una missione a Bruxelles a tutela del Made in Italy agroalimentare e rientrerà in serata. La posizione di Italia Viva è chiara, ribadita nelle ultime ore anche da Matteo Renzi: sulle ulteriori misure da adottare il partito sosterrà lealmente la posizione del Governo, purchè si decida tempestivamente e si diano ai cittadini regole chiare. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo il rinvio dell’incontro con Giuseppenon parteciperà nemmenochiave dei capidelegazione della maggioranza con il presidente del Consiglio convocata alle 12.30: la ministra Teresaè tutt’ora impegnata – come sanno da tempo sia il presidenteche i capidelegazione - in una missione a Bruxelles a tutela del Made in Italy agroalimentare e rientrerà in serata. La posizione diè chiara, ribadita nelle ultime ore anche da Matteo Renzi: sulle ulteriori misure da adottare il partito sosterrà lealmente la posizione del Governo, purchè si decida tempestivamente e si diano ai cittadini regole chiare.

La riapertura delle scuole il 7 gennaio è appesa ancora alle decisioni degli scienziati. “È un traguardo che tutti auspicano avvenga il prima possibile, magari dopo le feste, ma è ancora presto per ...

