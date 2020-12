Tom Cruise perde la testa sul set di Mission Impossible, l’audio con le minacce alla troupe a causa del Covid (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tom Cruise ha perso la testa sul set di Mission Impossible 7 e ha urlato contro due membri della troupe rei di essere troppo vicini e di non rispettare i protocolli anti-Covid. minacce che sono state registrate di nascosto e diffuse in rete. l’audio è stato pubblicato dal tabloid scandalistico britannico Sun. Negli ultimi mesi l’attore è stato impegnato sul set di un nuovo capitolo della saga cinematografica e alcune scene sono state girate a Roma. Secondo il Sun, è andato su tutte le furie quando ha visto due membri della troupe sedere vicini al computer. Nel suo sfogo, Cruise ricorda che la produzione di Mission Impossible non può essere sospesa per comportamenti negligenti perché ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tomha perso lasul set di7 e ha urlato contro due membri dellarei di essere troppo vicini e di non rispettare i protocolli anti-che sono state registrate di nascosto e diffuse in rete.è stato pubblicato dal tabloid scandalistico britannico Sun. Negli ultimi mesi l’attore è stato impegnato sul set di un nuovo capitolo della saga cinematografica e alcune scene sono state girate a Roma. Secondo il Sun, è andato su tutte le furie quando ha visto due membri dellasedere vicini al computer. Nel suo sfogo,ricorda che la produzione dinon può essere sospesa per comportamenti negligenti perché ...

