"Perché non ci fanno votare". Dalla Meloni un pesantissimo sospetto: Conte e compagni stanati (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Giorgia Meloni, ospite a Cartabianca, frena i retroscena che vedono Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia ai ferri corti: "Nel centrodestra a volte abbiamo divergenze ma troviamo sempre risoluzioni comuni. Noi non siamo mai andati in ordine sparso. Noi non stiamo insieme per interessi. Stiamo per insieme per scelta e compatibilità di visione". Quello della leader di FdI ospite di Bianca Berlinguer su Rai 3 sembra a tutti gli effetti un avvertimento a Giuseppe Conte. La Meloni infatti non ha mai negato la volontà, una volta aperta la crisi di governo, di tornare al voto. E a chi frena invocando il coronavirus, lei risponde così: "Sono convinta che si possa tornare a votare in primavera. Negli Stati Uniti il Covid non ce l'avevano? Da noi qualunque situazione è buona per non votare, solo ...

