Moggi | “CR7? Lo ammiro ma la Juventus avrebbe vinto anche senza di lui Su Dybala e Pogba…”

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lucianotorna a parlare e lo fa in otticaintervenendo ai microfoni di Radio Amore Campania. L'ex dirigente bianconero si è soffermato soprattutto sulle vicende relative al calciomercato e l'impatto di Cristiano Ronaldo con la maglia della Vecchia Signora.: dacaption id="attachment 1059839" align="alignnone" width="609" Cristiano Ronaldo (getty images)/caption"Se avrei comprato Cristiano Ronaldo? Loper quello che può fare, però probabilmente ne avrei fattoa meno", ha dettoche poi ha spiegato: "Il costo è molto rilevante e il giocatore è avanti con l’età. Ladi lui quello che sta ...

Moggi: da CR7 a Dybala Cristiano Ronaldo (getty images) “Se avrei comprato Cristiano Ronaldo? Lo ammiro per quello che può fare, però probabilmente ne avrei fatto anche a meno ...La Juventus avrebbe vinto anche senza Ronaldo quello che sta vincendo con lui”. Insomma, secondo Moggi, CR7 non ha fatto fare alla Juve quel salto di qualità che ci si aspettava in Europa, anche se a ...