Milano, un 48enne allestiva falsi casting per abusare di ragazze: arrestato (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La polizia di Milano ha deciso per la custodia cautelare in carcere nei confronti di un 48enne italiano con precedenti di truffa, appropriazione indebita, documenti falsi e violenze sessuali. L'uomo organizzava dei finti casting per assoldare delle giovani ragazze come aspiranti attrici in fantomatici film, per poi abusare di loro: l'indagine è partita da una delle vittime, poco più che maggiorenne, con l'accusa che è stata confermata da altre ragazze. Indagine E' stata proprio la ragazza a far partire le indagini, avviate lo scorso luglio, dopo essere stata chiamata per un film intitolato "la forza dell'amore", casting alla quale aveva partecipato attraverso un sito web che faceva capo all'agenzia "Trend Communications", e proprio nella sede di ...

