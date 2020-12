Le "misure dell'attrazione" di Zepp sottolineano il potere curativo dei legami umani e di una vita olisticamente più sana (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Misurazioni realizzate con il supporto di psicologi e uno speciale Video di Natale LONDRA, 16 dicembre 2020 /PRNewswire/



Zepp, marchio di soluzioni digitali indossabili di livello professionale per la salute, ha pubblicato oggi il suo primo film reality sul web per la stagione natalizia: "Le misure dell'attrazione". Creato per intrattenere durante le prossime feste nel tentativo di portare un sorriso sui volti delle persone che vivono il distanziamento sociale, Zepp ha voluto enfatizzare il potere curativo dei legami umani nel periodo natalizio e promuovere una vita più sana in termini mentali e fisici in generale. Nel video, Michelle e Will si incontrano per la prima volta davanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Misurazioni realizzate con il supporto di psicologi e uno speciale Video di Natale LONDRA, 16 dicembre 2020 /PRNewswire/, marchio di soluzioni digitali indossabili di livello professionale per la salute, ha pubblicato oggi il suo primo film reality sul web per la stagione natalizia: "Le". Creato per intrattenere durante le prossime feste nel tentativo di portare un sorriso sui voltie persone che vivono il distanziamento sociale,ha voluto enfatizzare ildeinel periodo natalizio e promuovere unapiùin termini mentali e fisici in generale. Nel video, Michelle e Will si incontrano per la prima volta davanti ...

MSF_ITALIA : “Dal punto di vista sanitario le #naviquarantena sono un fallimento. Nonostante le misure mirate al controllo della… - RegLombardia : #Covid19 ?? L’ordinanza del Ministero della Salute dell'11 dicembre colloca la Lombardia in 'zona gialla'. Leggi gl… - MaxLap7 : @danielhazan @StefanoPutinati Le misure sono queste e + o - sono le stesse adottate in tutta UE. Dal punto di vista… - _coprolalia : RT @mikrokoskam: Ecco perché a maggior ragione sotto le feste allentare le misure e rendere zona gialla la maggior parte dell'Italia è stat… - Swissquote_it : Wall Street guadagna più dell’1% su attese misure di stimolo; Fed in primo piano -