La Statale di Milano è la prima università in Italia a ospitare distributori di assorbenti a prezzo calmierato (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Né lusso, né tabù. L’università Statale di Milano è il primo ateneo in Italia a ospitare nelle proprie sedi dei distributori automatici di assorbenti a prezzo calmierato. L’iniziativa, portata avanti dalla lista studentesca UniSì, ha visto infine la luce dopo circa due anni dalla prima proposta presentata al Consiglio di Amministrazione dell’ateneo meneghino. Un’iniziativa portata avanti con forza dalle studentesse e dagli studenti, che si dicono «certi» che essersi «battuti per ottenere per la prima volta in Italia distributori di assorbenti a prezzo calmierato sia un primo importante passo verso cambiamenti fiscali e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Né lusso, né tabù. L’diè il primo ateneo innelle proprie sedi deiautomatici di. L’iniziativa, portata avanti dalla lista studentesca UniSì, ha visto infine la luce dopo circa due anni dallaproposta presentata al Consiglio di Amministrazione dell’ateneo meneghino. Un’iniziativa portata avanti con forza dalle studentesse e dagli studenti, che si dicono «certi» che essersi «battuti per ottenere per lavolta indisia un primo importante passo verso cambiamenti fiscali e ...

massaro_teresa : RT @iacopo_melio: Assorbenti venduti a 20 cent.? La prima Università in Italia a farlo sarà la Statale di Milano, installando distributori… - PatriziaOrlan11 : RT @iacopo_melio: Assorbenti venduti a 20 cent.? La prima Università in Italia a farlo sarà la Statale di Milano, installando distributori… - giomo2 : RT @iacopo_melio: Assorbenti venduti a 20 cent.? La prima Università in Italia a farlo sarà la Statale di Milano, installando distributori… - rolanda_rolandi : RT @iacopo_melio: Assorbenti venduti a 20 cent.? La prima Università in Italia a farlo sarà la Statale di Milano, installando distributori… - RedStitch29 : RT @iacopo_melio: Assorbenti venduti a 20 cent.? La prima Università in Italia a farlo sarà la Statale di Milano, installando distributori… -

Ultime Notizie dalla rete : Statale Milano Alla Statale di Milano i distributori di assorbenti a prezzi calmierati: è la prima università d'Italia a ... La Repubblica Bollettino Covid Milano, i contagi di oggi: 737 nuovi casi, 293 in città

Contagi ancora in aumento mentre in regione spolde il caso Mantova: 1.151 contagi in 24 ore Milano, 16 dicembre 2020 - L'attesa e la speranza. Da una parte c'è grande fibrillazione per le decisioni de ...

Bollettino Covid Lombardia oggi 16 dicembre: 2.994 nuovi casi e 106 morti

Sono 17.752 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano della Protezione civile. Le vittime sono 680. I tamponi per il coronavirus effettua ...

Contagi ancora in aumento mentre in regione spolde il caso Mantova: 1.151 contagi in 24 ore Milano, 16 dicembre 2020 - L'attesa e la speranza. Da una parte c'è grande fibrillazione per le decisioni de ...Sono 17.752 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano della Protezione civile. Le vittime sono 680. I tamponi per il coronavirus effettua ...