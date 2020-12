Kristen Stewart: "Sentirsi non accolti è doloroso. Mi chiedevo se i miei mi avrebbero accettato dopo il coming out" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Penso di aver preso coscienza di me intorno ai 22 anni ed è stato allora che nella mia mente tutto è stato più chiaro”. Kristen Stewart si racconta in un’intervista rilasciata al settimanale F. “L’amore è l’amore, per me non ha etichette, e ormai vivo serenamente il mio orientamento” dice l’attrice che ha fatto coming out nel 2017 ed è fidanzata da qualche mese con la sceneggiatrice Dylan Meyer. “Quando torni in famiglia da adulta, diversa da com’eri da bambina, ti accorgi subito che gli altri faticano a capire il tuo cambiamento, lo considerano una minaccia, una rottura. Sentirsi non accolti, non a casa’, è doloroso. Questo però accade quando nascondi una parte di te per non far sentire l’altro a disagio. Per fortuna con i miei non è stato traumatico, ma mi sono ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Penso di aver preso coscienza di me intorno ai 22 anni ed è stato allora che nella mia mente tutto è stato più chiaro”.si racconta in un’intervista rilasciata al settimanale F. “L’amore è l’amore, per me non ha etichette, e ormai vivo serenamente il mio orientamento” dice l’attrice che ha fattoout nel 2017 ed è fidanzata da qualche mese con la sceneggiatrice Dylan Meyer. “Quando torni in famiglia da adulta, diversa da com’eri da bambina, ti accorgi subito che gli altri faticano a capire il tuo cambiamento, lo considerano una minaccia, una rottura.non, non a casa’, è. Questo però accade quando nascondi una parte di te per non far sentire l’altro a disagio. Per fortuna con inon è stato traumatico, ma mi sono ...

