Inter-Napoli, striscione della Curva Nord contro ultras partenopei: "Tanto vi becchiamo infami"

Episodio vergognoso a poche ore da Inter-Napoli, match valevole per la dodicesima giornata della Serie A 2020/2021. Gli ultras nerazzurri della Curva Nord hanno infatti esposto uno striscione a San Siro, con il quale attaccano e minacciano i tifosi napoletani. "Se non è oggi sarà domani. Tanto vi becchiamo, luridi infami", queste le parole che stanno facendo discutere in questi minuti. La rivalità tra le tifoserie organizzate di Inter e Napoli è andata incontro ad un notevole inasprimento dopo gli scontri che due anni fa portarono alla tragica morte di Daniele Berardinelli. Non è la prima volta che la Curva Nord espone ...

