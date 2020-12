Il Papa dice: “questo momento è cruciale per tutti” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il Papa lancia un monito: “Il momento è cruciale“. Ma è dalla voce di Parolin che arrivano le conferme. “La questione è la ripartenza, il rilancio economico e sociale dell’Italia, che come tutti cerca una strada per lasciarsi alle spalle le difficoltà della pandemia. Ciò che sta a cuore al Papa è il come questa Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Illancia un monito: “Il“. Ma è dalla voce di Parolin che arrivano le conferme. “La questione è la ripartenza, il rilancio economico e sociale dell’Italia, che comecerca una strada per lasciarsi alle spalle le difficoltà della pandemia. Ciò che sta a cuore alè il come questa

vaticannews_it : #16dicembre all’ #udienzagenerale #PapaFrancesco esorta a pregare anche per chi ha sbagliato o per chi non prega: “… - xzaynsmoon : @_daydream_x Hai fatto bene.. Alla fine se non provavi niente non è di certo colpa tua, a come dice mia nonna morto… - primo_papa : Radio Maria un covo di bestie fanatiche oscurantiste, guidate da Padre Livio, essere immondo che in passato ha dett… - imusumarra : RT @vaticannews_it: #16dicembre all’ #udienzagenerale #PapaFrancesco esorta a pregare anche per chi ha sbagliato o per chi non prega: “Quan… - Middlevilist : RT @vaticannews_it: #16dicembre all’ #udienzagenerale #PapaFrancesco esorta a pregare anche per chi ha sbagliato o per chi non prega: “Quan… -