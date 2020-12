Highlights e gol Juventus-Atalanta 1-1 | Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Glicon le azioni salienti di, match valevole per la dodicesima giornata del campionato di-21. Tante occasioni, tanto spettacolo. All’Allianz Stadium di Torino finisce 1-1 con lache passa in vantaggio nel primo tempo grazie a Chiesa. È di Freuler, però, il gol del pareggio in una ripresa condizionata anche dall’errore dal dischetto di Ronaldo. SportFace.

NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su - infoitsport : VIDEO - Il City non va oltre l'1-1 contro la penultima di Premier: gol e highlights della sfida - filadelfo72 : Highlights Benevento-Lazio 1-1: Video Gol 12ª Giornata di Serie A - Lega_B : ??? Ti sei perso i gol e le emozioni dell'12^ giornata della #SerieBKT? Rivedi tutte le migliori azioni e le giocate… - AngoloNews2018 : Highlights Benevento-Lazio 1-1: Video Gol 12ª Giornata di Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Highlights Genoa-Milan: le migliori azioni ed eventuali gol del match valevole la dodicesima giornata di Serie A 2020/21 Highlights Genoa Milan: segui il live di Milan News 24 e guarda in diretta le ...La Juve pareggia in casa contro l'Atalanta per 1-1. Allo Juventus Stadium portieri grandi protagonisti e due bellissimi gol. E' la Juventus a passare in ...