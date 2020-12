Esce Venere E Marte di Takagi & Ketra con Marco Mengoni e Frah Quintale

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)a gennaiodi, il nuovo singolo frutto della collaborazione con. Ad annunciare l’imminente uscita del nuovo brano è stato lo stessoattraverso i social. Condividendo una foto scattata in compagnia di, l’artista di Rronciglione ha svelato la pubblicazione di un nuovo pezzo inedito. Il titolo della canzone èed è attesa per i primi giorni del 2021: sarà in radio e nelle piattaforme digitali dal prossimo 8 gennaio e segnerà anche il ...

Webl0g : RT @Paoletta_F: Esce l'8 gennaio 2021 VENERE e MARTE di @takagibeatz & @MrKetra feat. @mengonimarco e #FrahQuintale - Paoletta_F : Esce l'8 gennaio 2021 VENERE e MARTE di @takagibeatz & @MrKetra feat. @mengonimarco e #FrahQuintale… - venere_dirimmel : @mywolf8_ ???????????? si addice la patata col bulbo ci manca il bubbone con il pelo che esce poi siamo apposto ahahahahah - Fracazz0 : @venere_dirimmel Ma fragatene, è pieno di soggetti idolatrati come Dei: quella dal bel culo in perizoma, quella che… - cole0e_ : RT @etakuIIat: dategli due minuti e vi esce la venere di botticelli 2.0 firmata don(zelletta) #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Esce Venere

OptiMagazine

Quale sia la stagione in corso non conta, per le vip è sempre quella giusta per sfoggiare le curve in bikini. Tra chi si concede una giornata al centro term ...Venere opposta non ti convince ... sei instancabile e sempre sul pezzo. Salute: esci di casa con la voglia di conquistare il mondo (e se ti impegni, potresti persino riuscirci!). Il consiglio del ...