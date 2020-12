Dovremo indossare la mascherina anche in casa tra congiunti? (Di mercoledì 16 dicembre 2020) AGI - La sezione Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità ha avvertito di una "ulteriore rinascita" di Covid-19 all'inizio del 2021, esortando le famiglie a indossare mascherine durante gli incontri con i parenti quest'anno a Natale. "C'è un alto rischio di un'ulteriore rinascita nelle prime settimane e nei primi mesi del 2021, e Dovremo lavorare insieme se vogliamo riuscire a prevenirla", ha detto l'organizzazione in una nota, aggiungendo che, anche se può sembrare imbarazzante indossare le mascherine con i membri della famiglia, "farlo contribuisce in modo significativo a garantire che tutti rimangano sani e salvi". "Si deve andare verso una stretta. Occorre un Natale molto limitato con una grande sensibilizzazione da parte dei singoli, ognuno deve ridurre per quanto possibile la quota dei contatti ... Leggi su agi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) AGI - La sezione Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità ha avvertito di una "ulteriore rinascita" di Covid-19 all'inizio del 2021, esortando le famiglie amascherine durante gli incontri con i parenti quest'anno a Natale. "C'è un alto rischio di un'ulteriore rinascita nelle prime settimane e nei primi mesi del 2021, elavorare insieme se vogliamo riuscire a prevenirla", ha detto l'organizzazione in una nota, aggiungendo che,se può sembrare imbarazzantele mascherine con i membri della famiglia, "farlo contribuisce in modo significativo a garantire che tutti rimangano sani e salvi". "Si deve andare verso una stretta. Occorre un Natale molto limitato con una grande sensibilizzazione da parte dei singoli, ognuno deve ridurre per quanto possibile la quota dei contatti ...

"Nonostante alcuni fragili progressi, la trasmissione del Covid-19 rimane diffusa - spiega -. Dovremo lavorare insieme se vogliamo riuscire a prevenirla". Per quanto riguarda le messe, l'Oms ha ...

