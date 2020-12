Coronavirus, i numeri in chiaro. Il fisico Sestili: «Ancora lontani da un contact tracing efficace. Preoccupante il calo dei tamponi» (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Secondo giorno di fila di incremento dei nuovi positivi in Italia. I contagi odierni sono stati 17.572, «ma derivano da un aumento di quasi 40mila tamponi rispetto al giorno precedente», afferma Giorgio Sestili. Il fisico e divulgatore scientifico, che sul suo sito web accoglie articoli di ricercatori ed esperti sul Coronavirus, sottolinea come la cifra di 200mila tamponi non si superava da tempo. «Dal 4 dicembre esattamente» Come reputa questa flessione nel numero di tamponi rispetto alle settimane più dure di questa seconda ondata? «Lo reputo Preoccupante: di fronte alla diminuzione dei contagi alla quale stiamo assistendo, sono calati drasticamente anche i tamponi. Noi dovremmo auspicare che al diminuire dei contagi i tamponi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Secondo giorno di fila di incremento dei nuovi positivi in Italia. I contagi odierni sono stati 17.572, «ma derivano da un aumento di quasi 40milarispetto al giorno precedente», afferma Giorgio. Ile divulgatore scientifico, che sul suo sito web accoglie articoli di ricercatori ed esperti sul, sottolinea come la cifra di 200milanon si superava da tempo. «Dal 4 dicembre esattamente» Come reputa questa flessione nel numero dirispetto alle settimane più dure di questa seconda ondata? «Lo reputo: di fronte alla diminuzione dei contagi alla quale stiamo assistendo, sono calati drasticamente anche i. Noi dovremmo auspicare che al diminuire dei contagi i...

