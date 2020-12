Anche Guardiola è mortale | il suo City arranca e ad oggi non vede la zona Champions

Rikymilanista92 : @andrepa_22 Spalletti ha già fatto il suo, Ancelotti ancora un grande, Mou ancora un top, Sarri deve tornare su qua… - antonio18c1 : @AdolfoCrotti @Damiano__89 Anche Guardiola ha fatto triplete e prima di Luis, quando c'erano squadroni, Conte il pr… - Maggico7 : @MelaraMattia10 No Bernardo era un fenómeno anche nel Mónaco ed è un giocatore chiave anche nel fortissimo Portogal… - IlFlaco : No dai basta stacco. Anche nelle donne sta mania di partire palla al piede col portiere. Che schifo, ma sparala in… - NandoPiscopo1 : @constantinesimo @sburrotre @tonyvaipiano @matteo_milan91 Perché è un ragazzino e ci vuole pazienza con i giovani… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Guardiola

Solo 1-1 per Guardiola col West Bromwich ... (La Gazzetta dello Sport) Ne parlano anche altri media Seconda sconfitta consecutiva per il Chelsea, beffato allo scadere da un Wolverhampton orfano di ...Anche Guardiola sbaglia. Il suo nervosismo è il riflesso del momento che sta attraversando la sua squadra, cosciente del fatto che c'è tanto da lavorare per rispettare le aspettative di inizio ...