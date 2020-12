A rischio il rientro a scuola il 7 gennaio, ancora troppi morti e contagi: il Cts frena. Ipotesi rinvio di due settimane (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non sarà un natale tradizionale. Gli esperti del Cts l’hanno chiarito anche ieri alla fine di una riunione in cui è emersa con forza la necessità di applicare nuove restrizioni. E mentre si cerca di trovare il compromesso tra una zona arancione e una rossa a livello nazionale, la data di riapertura della scuola sembra essere rimandata. L’ha sostenuto ieri il direttore della prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza: «L’incidenza dei casi è ancora elevata, credo che sia ancora presto per dire se potremo o no riaprire completamente le scuole, anche le superiori». Dal Veneto, il presidente Zaia aveva detto pochi giorni fa: «Se il 7 gennaio si aprono le scuole ho l’impressione che ci facciamo male». Insomma, ormai sempre più presidenti di Regione sembrano essere concordi: la data di riapertura arriva troppo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non sarà un natale tradizionale. Gli esperti del Cts l’hanno chiarito anche ieri alla fine di una riunione in cui è emersa con forza la necessità di applicare nuove restrizioni. E mentre si cerca di trovare il compromesso tra una zona arancione e una rossa a livello nazionale, la data di riapertura dellasembra essere rimandata. L’ha sostenuto ieri il direttore della prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza: «L’incidenza dei casi èelevata, credo che siapresto per dire se potremo o no riaprire completamente le scuole, anche le superiori». Dal Veneto, il presidente Zaia aveva detto pochi giorni fa: «Se il 7si aprono le scuole ho l’impressione che ci facciamo male». Insomma, ormai sempre più presidenti di Regione sembrano essere concordi: la data di riapertura arriva troppo ...

