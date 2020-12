Xbox e Space Jam: A New Legacy insieme: al via un contest per creare un video game arcade ispirato al film (Di martedì 15 dicembre 2020) Nella giornata di oggi, Xbox ha annunciato una speciale collaborazione in vista dell’uscita dell’attesa pellicola?Space Jam: A New Legacy nel 2021. L’epica partnership darà il via a un contest rivolto ai giocatori maggiori di 14 anni che, da oggi fino al 31 dicembre, potranno scatenare la propria creatività e proporre un’idea originale per la creazione di un videogioco arcade ispirato al film. Per partecipare al contest è necessario consultare il sito web dedicato, leggere il Regolamento, scegliere un’immagine rappresentativa e descrivere la propria idea in meno di 500 parole. Tra gli altri premi e gadget messi in palio all’interno del concorso, le due idee vincitrici saranno inserite con opportuni credits all’interno del ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 15 dicembre 2020) Nella giornata di oggi,ha annunciato una speciale collaborazione in vista dell’uscita dell’attesa pellicola?Jam: A Newnel 2021. L’epica partnership darà il via a unrivolto ai giocatori maggiori di 14 anni che, da oggi fino al 31 dicembre, potranno scatenare la propria creatività e proporre un’idea originale per la creazione di ungiocoal. Per partecipare alè necessario consultare il sito web dedicato, leggere il Regolamento, scegliere un’immagine rappresentativa e descrivere la propria idea in meno di 500 parole. Tra gli altri premi e gadget messi in palio all’interno del concorso, le due idee vincitrici saranno inserite con opportuni credits all’interno del ...

