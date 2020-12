Volkswagen Tiguan - A listino le versioni R ed e-Hybrid (Di martedì 15 dicembre 2020) La Volkswagen introduce nel listino italiano le due versioni di punta della Tiguan restyling: la sportiva R e l'ibrida plug-in e-Hybrid. La prima è offerta a partire da 57.900 euro, mentre l'elettrificata è proposta in tre allestimenti, con prezzi compresi tra 41.400 e 46.900 euro, circa 4.000 euro in più rispetto alle corrispettive varianti spinte dal 2.0 TDI. La R da 320 CV. La Tiguan R è offerta in allestimento unico con il 2.0 TSI da 320 CV e 420 Nm abbinato alla trazione integrale 4Motion e al cambio automatico Dsg a sette marce. Secondo la Casa, la Suv è capace di toccare i 100 km/h da ferma in 4,9 secondi e di raggiungere i 250 km/h di punta massima. La dotazione di serie include il sistema R-Performance Torque Vectoring per la distribuzione della coppia sull'asse posteriore, i ... Leggi su quattroruote (Di martedì 15 dicembre 2020) Laintroduce nelitaliano le duedi punta dellarestyling: la sportiva R e l'ibrida plug-in e-. La prima è offerta a partire da 57.900 euro, mentre l'elettrificata è proposta in tre allestimenti, con prezzi compresi tra 41.400 e 46.900 euro, circa 4.000 euro in più rispetto alle corrispettive varianti spinte dal 2.0 TDI. La R da 320 CV. LaR è offerta in allestimento unico con il 2.0 TSI da 320 CV e 420 Nm abbinato alla trazione integrale 4Motion e al cambio automatico Dsg a sette marce. Secondo la Casa, la Suv è capace di toccare i 100 km/h da ferma in 4,9 secondi e di raggiungere i 250 km/h di punta massima. La dotazione di serie include il sistema R-Performance Torque Vectoring per la distribuzione della coppia sull'asse posteriore, i ...

