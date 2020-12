Verso il lockdown a Natale. E forse durerà fino alla Befana (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic – Il lockdown di Natale ci sarà: il governo giallofucsia deve solo decidere modi e tempi del giro di vite anti-vacanze. Il Comitato tecnico scientifico è stato chiaro: servono misure più restrittive di quelle imposte con il Dpcm attualmente in vigore. Ecco perché Conte nelle prossime ore farà sapere agli italiani quanto dura sarà la nuova stretta anti-assembramenti e anti-spostamenti. Verso il lockdown dalla vigilia di Natale a Capodanno L’ipotesi più papabile è quella di una zona rossa nazionale nei giorni festivi e prefestivi. Di fatto un lockdown dalla vigilia a Santo Stefano, da San Silvestro a Capodanno, con tutto chiuso – bar e ristoranti pure a pranzo. Resterebbero aperti soltanto i servizi essenziali. Altrimenti c’è la versione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic – Ildici sarà: il governo giallofucsia deve solo decidere modi e tempi del giro di vite anti-vacanze. Il Comitato tecnico scientifico è stato chiaro: servono misure più restrittive di quelle imposte con il Dpcm attualmente in vigore. Ecco perché Conte nelle prossime ore farà sapere agli italiani quanto dura sarà la nuova stretta anti-assembramenti e anti-spostamenti.ilvigilia dia Capodanno L’ipotesi più papabile è quella di una zona rossa nazionale nei giorni festivi e prefestivi. Di fatto unvigilia a Santo Stefano, da San Silvestro a Capodanno, con tutto chiuso – bar e ristoranti pure a pranzo. Resterebbero aperti soltanto i servizi essenziali. Altrimenti c’è la versione ...

NicolaPorro : ?? Verso un nuovo #lockdown, il Cav liquida il #Conte ter, ancora miliardi per l'inutile reddito grillino. Questo e… - Agenzia_Ansa : Verso il lockdown nazionale per il periodo di Natale #ANSA - repubblica : Stretta anti-Covid per Natale: il governo verso il lockdown nazionale, ora la parola passa al Cts - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Al via da New York la vaccinazione di massa in Usa. Superati i 300.000 morti. La Grande Mela verso il lockdown totale #A… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Al via da New York la vaccinazione di massa in Usa. Superati i 300.000 morti. La Grande Mela verso il… -