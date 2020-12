Torino, ladri entrano nell'istituto di via Novara (Di martedì 15 dicembre 2020) nella scuola elementare Salvo D’Acquisto e nella media Benedetto Croce i ladri hanno rubato tablet e pc per la Dad e le attività dei ragazzi disabili. Torino, rubati pc in una scuola: servivano per la didattica a distanza su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 15 dicembre 2020)a scuola elementare Salvo D’Acquisto ea media Benedetto Croce ihanno rubato tablet e pc per la Dad e le attività dei ragazzi disabili., rubati pc in una scuola: servivano per la didattica a distanza su Notizie.it.

Nella scuola elementare Salvo D’Acquisto e nella media Benedetto Croce i ladri hanno rubato tablet e pc per la Dad e le attività dei ragazzi disabili. I ladri colpiscono anche alla scuola secondaria inferiore Benedetto Croce

Ennesimo furto ai danni di un istituto cittadino: oltre ai danni alle strutture, la refurtiva include un ingente quantitativo di materiale elettronico tra cui decine di pc portatili e tablet. La presi ... Nella scuola elementare Salvo D'Acquisto e nella media Benedetto Croce i ladri hanno rubato tablet e pc per la Dad e le attività dei ragazzi disabili.