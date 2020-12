Shake it Fun: 40 GB, SMS e minuti illimitati se hai fino a 25 anni (Di martedì 15 dicembre 2020) Shake it Fun è la tariffa che Vodafone propone ai ragazzi che hanno fino a 25 anni compiuti. Al costo di 9,99€ al mese sono inclusi nella tariffa chiamate ed SMS illimitati oltre a 40 GB per navigare e, in più, giga illimitati per navigare con le tue App. La tariffa può essere attivata online con spedizione gratuita al proprio domicilio cliccando sul banner seguente o sul link diretto. Passa a Vodafone, fino a 70 GB e chiamate illimitate da 7€ Shake It Fun se hai fino a 25 anni Chat, social, musica e meeting sono le categorie delle app che con Shake It Fun potrai utilizzare senza consumare i gigabyte della tariffa. Infatti con la tariffa dedicata ai giovani di Vodafone non ci sono limiti alla navigazione Internet ... Leggi su pantareinews (Di martedì 15 dicembre 2020)it Fun è la tariffa che Vodafone propone ai ragazzi che hannoa 25compiuti. Al costo di 9,99€ al mese sono inclusi nella tariffa chiamate ed SMSoltre a 40 GB per navigare e, in più, gigaper navigare con le tue App. La tariffa può essere attivata online con spedizione gratuita al proprio domicilio cliccando sul banner seguente o sul link diretto. Passa a Vodafone,a 70 GB e chiamate illimitate da 7€It Fun se haia 25Chat, social, musica e meeting sono le categorie delle app che conIt Fun potrai utilizzare senza consumare i gigabyte della tariffa. Infatti con la tariffa dedicata ai giovani di Vodafone non ci sono limiti alla navigazione Internet ...

