Scuole | Rezza avvisa | “Troppi morti | presto per dire se riapriranno”

Scuole, possibile nuovo ribaltone in vista del 2021. La riapertura per gennaio, infatti, non è più sicura a causa del rialzo dei morti per Covid. Lo anticipa Gianni Rezza in conferenza stampa. Scuole, ora non è da escludere un clamoroso dietrofront a causa del rialzo dei morti Covid in Italia: a riferirlo è Gianni Rezza.

