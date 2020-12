Nintendo Indie World Showcase | tutti gli annunci e le novità dell' evento di oggi

Leggi su eurogamer

(Di martedì 15 dicembre 2020)Switch offre accesso a una vasta gamma di titoli, con tanti giochi in arrivo entro la fine'anno e nel corso del 2021. In un nuovo, trasmessoa incredibili sorprese all'interno del suo calendario di lanci. La notizia principale è che Among Us è disponibile dasuSwitch. Altri titoli inclusi nellosono Super Meat Boy Forever, l'atteso sequel di Super Meat Boy, Spelunky e Spelunky 2, il platform di esplorazione cavernosa che ha acceso l'immaginazione dei giocatori. Questi i titoli presentati durante lo show (potete visionarlinel player YouTube in calce) Leggi altro...